Nach Einbruch in Plochingen: Führerscheinstelle und Ausländeramt geschlossen

Die Räume des Landratsamtes am Plochinger Stumpenhof (Kreis Esslingen) müssen auf Vordermann gebracht werden, nachdem eingebrochen wurde. Vorerst bis Mittwoch sind die Führerscheinstelle, das Ausländeramt und die Waffenbehörde geschlossen.











Wer seine Fahrerlaubnis verlängern lassen, ein Besuchervisum oder einen Waffenschein beantragen will, muss sich bis mindestens Mittwoch gedulden: Die zuständigen Behörden des Landkreises Esslingen sind derzeit geschlossen. Denn in das Gebäude in Plochingen am Stumpenhof ist eingebrochen worden. Das Landratsamt teilt auf seiner Webseite mit: „Nach einem Einbruch bleiben die Führerscheinstelle, das Ausländeramt und die Waffenbehörde am Standort Plochingen am Montag, 8. und Dienstag, 9. Januar geschlossen.“

Betroffene Behörden nicht erreichbar

Vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war ein unbekannter Täter in die Räume in der Straße Am Aussichtsturm eingedrungen. Der Täter habe sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft, berichtete die Polizei am Folgetag. Im Innern brach er weitere Türen auf sowie das Geldfach eines Fotoautomaten und mehrere Tresore. Zunächst seien die Ermittler der Polizei noch in den Räumen zugange gewesen, zudem müssten die Schäden in Ordnung gebracht werden, erklärt Andrea Wangner von der Pressestelle des Landratsamtes die Schließung. Wie groß die Schäden sind, dazu könne man noch nichts sagen. Die Kreisverwaltung hofft, dass die Ämter am Mittwoch, 10. Januar, wieder öffnen können, sicher ist das laut Wangner aber nicht. Solange sind auch die Mitarbeiter nicht erreichbar und telefonische sowie schriftliche Anfragen werden nicht beantwortet.