1 Der Tatort in Plochingen: Am frühen Sonntagmorgen sind hier Schüsse gefallen. Die Absperrbänder sind inzwischen abgebaut worden. Foto: Roberto Bulgrin

Zweimal sind in Plochingen Schüsse auf offener Straße gefallen. Beim ersten Vorfall am 25. Februar in der Marktstraße wurde ein Wirt schwer verletzt, und am vergangenen Sonntag erlitt ein Gastronom am Bahnhof einen Streifschuss. Was sagen Plochinger Passanten dazu?















Link kopiert

Die Flatterbänder der Polizei sind längst entfernt und auf den ersten Blick sieht der Bahnhofsplatz aus wie immer. Menschen eilen hin und her, am Taxistand warten die Fahrer auf Kundschaft. Aber es liegt etwas in der Luft, denn die beiden Anschläge auf einen Barbershop am 25. Februar und auf eine Shisha Bar am vergangenen Sonntag, bei denen im ersten Fall ein 66-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt und zuletzt ein 34-Jähriger durch einen Streifschuss leicht verletzt wurde, treiben die Menschen um.