11 Ist seit Sommer 2021 im Hospitalviertel: Sibel Keskinsoy mit ihrem Café Die Zuckerei Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Insolvenz von Tarte & Törtchen zeigt, wie schwierig das Geschäft mit süßen Stückchen ist. Sibel Keskinsoy von Die Zuckerei und Tihana Canjuga von Cupcakes & Bagel haben sich breiter aufgestellt.















Monsieur Pomme und Miss Mohnschein heißen die Kreationen von Sibel Keskinsoy. Bildhübsch ist das Apfeltörtchen, dem mit Himbeeren und einem kleinen Cremehügel verzierten Fräulein-Küchlein lässt sich kaum widerstehen. „Die Törtchen sind nice to have“, sagt die Inhaberin von Die Zuckerei im Stuttgarter Hospitalviertel. Alleine davon könnte sie jedoch nicht leben. Ihren Betrieb hat die 40-Jährige im vergangenen Jahr neu geordnet und sich auf das Café in der Büchsenstraße konzentriert. Als „Newbie, der noch grün hinter den Ohren ist“, bezeichnet sie sich, Die Zuckerei eröffnete sie im Juni 2021. Die Insolvenz von Mitbewerber Tarte & Törtchen hat Sibel Keskinsoy getroffen: „Wenn so ein alter Hase schließen muss, macht man sich Sorgen.“ Die Probleme von Alina John treffen auch die anderen Patisserien in der Stadt. Sie haben ihr jeweils eigens Rezept, um profitabel zu bleiben.