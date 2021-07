1 Bis zum Jahresende wird die Volksbank Stuttgart auch Negativzinsen für ihre Bestandskunden einführen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Volksbank Stuttgart reagiert auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs und erstattet ihren Kunden Kontogebühren. Doch die Kunden müssen dafür aktiv werden. Gleichzeitig kündigt die Bank an, dass auch bei den wohlhabenden Bestandskunden Negativzinsen fällig werden.

Frankfurt - Kunden der Volksbank Stuttgart können sich durch Einführung des Hausbank-Modells entstandene Mehrkosten erstatten lassen. Das bestätigt das Institut nun offiziell in einem am Dienstag verschickten Kundenbrief, mit dem die Volksbank auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) reagiert. Gleichzeitig teilte ein Banksprecher mit, dass bis zum Jahresende Negativzinsen auch für Bestandskunden eingeführt werden. Für Neukunden mit Guthaben über 100 000 Euro wurden Minuszinsen schon im April eingeführt, Bestandskunden will die Bank unter bestimmten Bedingungen höhere Freibeträge einräumen.