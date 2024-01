Mysteriöses in Musberg: Was es mit diesem Plakat auf sich hat

1 An acht Stellen in Musberg hängen diese Plakate. Foto: privat

Eine feurige 33 auf pechschwarzem Grund. Oder ist es eine liegende Acht? Viele Menschen in Musberg haben in den vergangenen Tagen gerätselt, was und wer hinter den Bannern steckt.











Das Plakat ist pechschwarz mit einer großen, stilisierten 33 drauf, die aus Flammen gezeichnet zu sein scheint. Oder ist es eher eine querliegende 8? Eine Erklärung, was es mit den goldenen Symbolen auf dunklem Hintergrund auf sich hat, gibt es auf dem Transparent nicht. Das hat in den vergangenen Tagen bei einigen Menschen in Musberg für Aufsehen gesorgt. Dort hängt das mysteriöse Banner an acht verschiedenen Stellen. Sogar die Polizei wurde informiert, wie eine Sprecherin des Präsidiums in Reutlingen auf Nachfrage bestätigt. Die Meldung sei an Silvester eingegangen. Man habe sich daraufhin bei der Stadt informiert und recherchiert. Ergebnis: Die Plakate sind genehmigt und haben nichts mit einer zwielichtigen Organisation zu tun.