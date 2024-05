Muttertag im Kreis Esslingen: Sieben Ausflugstipps

1 Die Terrassenweinberge in Esslingen sind einen Ausflug wert. Beginn der Weinwanderung ist um 11 Uhr. Foto:

Was tun am 12. Mai? Der Landkreis Esslingen bietet eine Fülle an Möglichkeiten, um den kommenden Sonntag zu verbringen. Wandern, Radeln, Genießen – eine kleine Auswahl für die Freizeitgestaltung.











Am 12. Mai ist Muttertag: eine gute Gelegenheit, den Müttern unsere Wertschätzung zu zeigen. Mit kleinen Gesten wie Blumen oder handgeschriebenen Dankeskarten werden sie geehrt. Noch wichtiger ist es vielen Familien, die Zeit gemeinsam zu verbringen. Ein gut gewählter Ausflug kann den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wir haben sieben Tipps im Landkreis Esslingen.

Mit dem Radl unterwegs Foto: Evelyn Scheer

Genüssliche Fahrradtour im Siebenmühlental Wälder, Wiesen, Bäche und Mühlen sind die Wegbegleiter bei einer Fahrradtour südlich von Stuttgart im Siebenmühlental. Angenehm und frei von Autos tritt man auf dem Radweg auf einem ehemaligen Bahndamm in die Pedale. Doch was wäre Muttertag ohne eine Einkehr? Möglichkeiten gibt es zum Beispiel in der Mäulesmühle, der Eselsmühle oder der Kochenmühle. In der Kochenmühle locken Maultaschen und Wurstsalat, dazu ein eigener Apfel-Birnenmost, empfiehlt der Mühlenbesitzer Hermann Müllerbader. Da der Most nach Müllerbaders Aussage „ganz schee reinhaut“, ist er allerdings eher für diejenigen zu empfehlen, die auf Schusters Rappen unterwegs sind.

Aussichtsreiche Wanderung zur Burg Teck Viele Wege führen zur Burg Teck, die nur zu Fuß erreichbar ist. Das Auto kann auf den Parkplätzen Bölle, Hörnle oder beim Gehöft Diepoldsburg abgestellt werden. Vom Spaziergang rund um die Burg, über eine leichte Wanderung, bei der der Teckberg umrundet wird, bis zum Premiumwanderweg „hochgehadelt“, der mit rund 13 Kilometern etwas mehr in die Waden geht, ist für jeden Fitnessgrad etwas dabei. Oben auf 775 Metern Höhe angekommen, werden die Muttertagswanderer mit einem Panoramablick belohnt. Uwe Bogner und sein Team laden in die Gaststätte und Gartenwirtschaft zur Einkehr ein. Eis, Getränke und kleinere Gerichte werden am Kiosk angeboten. Weitere Informationen: https://www.burg-teck-alb.de/

Vollmundige Weinwanderung in Esslingen Die historischen Terrassenweinberge in Esslingen sind immer einen Ausflug wert. Auf dem ausgeschilderten Weinerlebnisweg entdeckt man die Kulturlandschaft und erfährt an 26 Stationen allerlei Wissenswertes rund um den Esslinger Wein. Wer die Weine am liebsten gleich dort, wo sie gedeihen, verkosten möchte, hat dazu am Muttertag die Gelegenheit beim traditionellen Weinwandertag. In den Weinbergen rund um den Schenkenberg gibt es verschiedene Probierstände und schwäbische Spezialitäten. Beginn ist um 11 Uhr. Start der Tour ist an der Frauenkirche in Esslingen oder an der Kelter in Esslingen-Mettingen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter https://weingaertneresslingen.de/de

Hoch droben auf der Teck Foto: Evelyn Scheer

Wo der Wein wächst Foto: Evelyn Scheer

Italienisches Feeling am Esslinger Schelztorturm Foto: Evelyn Scheer

Gemütliches Eisessen in Esslingen Bei einem Bummel durch die historische Altstadt Esslingens geraten sogar Einheimische ins Schwärmen: Schmale Gassen, historische Gebäude, viel Wasser und an manchen Stellen das Gefühl einer Reise in den Süden. Nicht nur in „Klein-Venedig“ mit seinen Kanälen – ein Hauch von Italien empfängt Mütter und ihre Familien auch im Schelztorturm am Roßneckerkanal in der Eisdiele La Torre. Selbstgemachtes Eis, warme Waffeln und Crêpes oder einfach nur ein italienischer Kaffee runden den Stadtbummel lecker ab. Auf dem Platz lässt es sich gemütlich verweilen und die Gegend bestaunen. Weitere Informationen: https://eiscafe-santin.de/standorte/eiscafe-la-torre/

Andentiere in Nürtingen-Neckarhausen Foto: Evelyn Scheer

Flauschige Alpakas in Nürtingen Ein Leben ohne Alpaka ist möglich, aber sinnlos. So wie einst Loriot den Mops gepriesen hat, ist für Familie Schaber ein Dasein ohne die freundlichen Andentiere nicht mehr vorstellbar. 2003 kamen die ersten Tiere auf den Alpakahof in Nürtingen-Neckarhausen, heute sind es rund 175. Auch wenn an Muttertag dort keine Veranstaltungen oder Führungen angeboten werden, macht es Freude, die muntere Herde auf der Weide zu beobachten. Der Besuch der Farm kann mit der Premiumwanderung „hochgehblickt“ verknüpft werden, die zudem noch weite Aussichten über das Neckartal, einen römischen Gutshof und einen Grillplatz bietet. Weitere Informationen: https://www.alpakafarm.com/ und https://hochgehberge.de/touren/hochgehblickt-qualitaetswanderweg-in-nuertingen/

Das Freilichtmuseum in Beuren Foto: Evelyn Scheer

Idyllisches Freilichtmuseum in Beuren Kuschelige Gesellen leben auch auf der Weide des Freilichtmuseums in Beuren. Hier sind es die schottischen Hochlandrinder. Das Museum mit seinen historischen Gebäuden und Gegenständen ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Wer möchte, kann den Besuch im Museumsrestaurant mit Gartenwirtschaft in einem ehemaligen Bauernhaus abrunden. An Muttertag findet von 14 bis 16 Uhr im Scheunencafé eine Gesprächsrunde zur Sonderausstellung Baumskulpturen mit dem Künstler und Holzgestalter Bernhard Schmid statt. Weitere Informationen: https://www.freilichtmuseum-beuren.de/

Kinder brauchen Auslauf. Foto: Evelyn Scheer

Einfach raus: Mikroabenteuer vor der Haustür Die Natur ist ein einziger Abenteuerspielplatz. Egal ob Petrus an Muttertag Sonne oder Regen schickt: Passende Kleidung anziehen und rein – oder besser raus – ins Vergnügen. Wie wäre es mit einem Spaziergang im Grünen, einer rasanten Fahrradpartie durch die Pfützen, einer spannenden Geocaching-Tour, Sterne beobachten an einem dunklen Platz oder einem gemeinsamen Fotospaziergang, bei dem die schönsten Momente mit der Kamera festgehalten werden? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.