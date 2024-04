Muslimisches Gebetshaus im Kreis Esslingen: Gemeinderat in Unterensingen lehnt Moscheepläne ab

Gemeinderat in Unterensingen lehnt Moscheepläne ab

1 So hätte die Moschee laut den Plänen der Ahmadiyya-Gemeinschaft aussehen können. Foto: Ahmadiyya Muslim Jamaat

Das Gasthaus im Gewerbegebiet von Unterensingen ist für diese Nutzung ungeeignet, finden die Lokalpolitiker. Jetzt ist das Landratsamt am Zug.











Mit einer Bauvoranfrage für eine Moschee ist die muslimische Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat an die Gemeinde Unterensingen herangetreten. Sie wollte damit abklären, ob sie aus dem heutigen Gasthaus „Silberdiestel“ in der Kelterstraße ein Gebetshaus mit Platz für etwa 80 Personen machen und die Räume im Obergeschoss als Wohnung für den Imam nutzen könnte. Der Gemeinderat des 5000-Seelen-Ortes im Kreis Esslingen hat sich klar positioniert: Eine solche Nutzung kommt in dem Gewerbegebiet nicht infrage.