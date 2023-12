Musikverein Neuhausen: Der Dirigentenstab wird übergeben

1 Wechsel beim Musikverein Neuhausen: Der langjährige Dirigent Peter Egl (rechts) übergibt beim Weihnachtskonzert die musikalische Leitung an Michael Stegmaier. Foto: Rainer Kellmayer

Mehr als ein Jahrzehnt hat Peter Egl als Dirigent dem Musikverein Neuhausen wichtige Impulse gegeben. Für das Abschiedskonzert am Samstag hat der musikalische Leiter eigens den „Marsch 2023“ komponiert – mit Gags und besonderen Vorkommnissen aus seiner Dirigentenschaft.











Link kopiert

Wenn in einem Orchester ein Wechsel in der musikalischen Leitung ansteht, wirft dies Fragen auf: Eine Ausschreibung muss erstellt werden, Probedirigate sind zu planen, und am Ende sollte man bei der Stellenbesetzung ein glückliches Händchen haben. Beim Musikverein Neuhausen hat man den anstehenden Dirigentenwechsel von langer Hand vorbereitet. Als zur Jahresmitte klar war, dass der langjährige Dirigent Peter Egl zum Ende des Jahres die musikalische Leitung abgeben wird, wurden die Weichen neu gestellt. Nun gibt es die Stabübergabe: Beim Weihnachtskonzert am kommenden Samstag in der Festhalle in Wolfschlugen reicht Peter Egel den Taktstock weiter an Michael Stegmaier.

Der Bundeswehr-Musiker leitete auch den Spielmannszug der Bürgergarde

„Für das Abschiedskonzert habe ich ein besonderes Programm zusammengestellt, eine Revue bekannter Märsche“, sagte der scheidende Dirigent. Erklingen wird nicht nur der feierliche Königsmarsch, den Richard Strauss dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm II. gewidmet hat, und der Einzugsmarsch zur Operette „Der Zigeunerbaron“ von Walzerkönig Johann Strauß, sondern auch eine Uraufführung. Für seinen letzten Auftritt mit dem Stammorchester hat Peter Egl eigens den „Marsch 2023“ komponiert. „Darin habe ich Gags und besondere Vorkommnisse aus meiner 12-jährigen Dirigentschaft in Neuhausen verarbeitet“. Da Egl auch Chef des Musikzugs der Neuhäuser Bürgergarde war, wird bei der Uraufführung auch der Spielmannszug mitwirken.

„Ich hatte mich im Jahr 2011 nur um die Leitung des Stammorchesters beworben“, erinnert sich Peter Egl. Doch nach dem Engagement kam die Anfrage, ob er den Musikverein auch in dessen Funktion als Musikzug der Bürgergarde leiten würde. „Eigentlich wollte ich nach 16 Jahren als Berufsmusiker bei der Bundeswehr keine militärische Uniform mehr anziehen. Doch man hat mich überzeugt, und ich stieg als Leutnant beim Musikzug ein“. Egl perfektionierte die formalen Abläufe und führte zudem das bei der Bundeswehr übliche Einschwenken des Orchesters bei der Aufstellung zum Großen Zapfenstreich ein.

Unsere Empfehlung für Sie Verjüngte Vereinsarbeit in Neuhausen 26 neue Gesichter bei der Bürgergarde Männer der Generation zwischen 30 und 50 Jahren verjüngen Bürgergarde Neuhause. In Esslingen pflegen dagegen nur noch fünf aktive Mitglieder die Tradition.

Bestens in Szene setzte Egl den Musikverein bei Prunksitzungen und Umzügen der Neuhäuser Fasnet: Bei den närrischen Auftritten in der Egelseehalle sorgte er für Schwung auf der Bühne. Auch in der Jugendarbeit des Vereins gab der Dirigent Impulse. Er entwickelte ein Ausbildungskonzept von der vereinseigenen Bläserklasse, über die Junior-Band bis hin zum Jugendorchester.

„Wir sind sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule Neuhausen“, sagt Phillip Weber, der zweite Vorsitzende des Musikvereins. „Ein wesentlicher Teil des Unterrichts wird von Lehrern der Musikschule übernommen.“ Damit könne sich der Musikverein auf die Ensemblearbeit konzentrieren. In den wöchentlichen Proben machte Peter Egl das Stamm- und das Jugendorchester fit, sodass beide Ensembles nicht nur bei Konzerten und in der Unterhaltungsmusik eine gute Figur abgaben, sondern sich auch den besonderen Anforderungen von Wertungsspielen stellen konnten. Man war sehr erfolgreich: Beide Orchester erreichten bei musikalischen Wettstreiten mehrfach hervorragende Bewertungen.

Das Frühjahrskonzert soll zu einer Filmmusik-Nacht werden

Es war eine erfüllte Zeit, doch langweilig wird es Peter Egl auch nach dem Abschied in Neuhausen nicht werden. Er leitet weiterhin die Musikvereine in Süßen und Kohlberg, und endlich wird der leidenschaftliche Musiker wieder mehr Zeit haben, auf der Trompete zu üben.

Sein Nachfolger Michael Stegmaier tritt in große Fußstapfen. Davor hat der 1984 in Schwäbisch Gmünd geborene Realschullehrer und Trompeter zwar Respekt, aber keine Angst. Als Dirigent sammelte er beim Musikverein Schechingen und beim Kreisjugendorchester Ostalb Erfahrungen, die er in einem berufsbegleitenden Dirigierstudium an der Stuttgarter Musikhochschule erweitert hat. Stegmaier, der mit seiner Familie in Neuhausen wohnt, ist begeistert von den vielfältigen Aufgaben, die ihn beim neuen Verein erwarten: „Es ist super, was der Musikverein alles auf die Beine stellt“. Neue Akzente möchte er setzen mit Kinderkonzerten und das Frühjahrskonzert wird zu einer Filmmusik-Nacht werden. Dabei sollen Filmausschnitte auf eine Leinwand projiziert werden, untermalt von den Bläsern und Schlagzeugern mit passender Musik.

Der Musikverein Neuhausen: Zwischen Tradition und Moderne

Verein

Im Jahr 1900 gründete Karl Rank die „Kapelle Rank, die sich im Jahr 1930 in Musikverein Neuhausen (MVN) umbenannte. Mit mehr als 350 Mitgliedern, davon 85 aktiv Musizierenden im Stamm- und den Jugendorchestern, gehört der MVN zu den größten Musikvereinen auf den Fildern. Die erste Vorsitzende Fabienne Reyer wird unterstützt von einem engagierten jungen Team, das die Vereinsgeschicke leitet.

Aktivitäten

Von Konzerten, kirchlichen Festen wie Fronleichnam und Unterhaltungsmusik bei Hocketsen, bis hin zur Fasnet: Der Musikverein Neuhausen deckt ein breites Spektrum ab. Auch bei Wertungsspielen sind das Stamm- und das Jugendorchester immer wieder präsent. Eine Besonderheit ist die Verbindung mit der Bürgergarde: Der Musikverein stellt den Musikzug des Neuhäuser Traditionsvereins.

Weihnachtskonzert

Höhepunkt des Jahres ist das Weihnachtskonzert. Da die Egelseehalle derzeit renoviert wird, findet es diesmal am Samstag, 16. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Festhalle in Wolfschlugen statt. Das Abschiedskonzert für Dirigent Peter Egl wird, neben Aufritten der Jugendorchester, eine Revue bekannter Märsche bringen.

Informationen im Netz:

musikverein-neuhausen.de