Musiker aus Kirchheim: Musikstücke von Barock bis Neuzeit

1 Das letzte Konzert der drei Musiker hatte das Thema Filmmusik. Foto: privat

Drei Musiker aus Kirchheim spielen Songs aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen – von Klassik bis hin zu Musicalmusik. Zusammen mit ihrer unterhaltsamen Moderation berühren sie damit regelmäßig ihr Publikum.











Link kopiert

Adina Kolb, Dagmar Schneider und Bertram Schattel begeistern sich für eine große Bandbreite an Musik und spielen Songs aus den Genres Klassik, Musical und Pop. Kombiniert wird ihre Musik mit unterhaltsamer Moderation. Während Adina Kolb singt und Bratsche spielt, sitzt Bertram Schattel am Klavier. Der Gesang von Dagmar schneider macht das Trio komplett. Ihr letztes Konzert hatten sie im Juli in ihrer Heimat Kirchheim unter Teck – mit dem Thema Filmmusik. Bei ihrer Musik setzen die drei auf Emotionen.

Was macht euch aus?

Wir singen Musikstücke von Barock bis Neuzeit aus den Genres Klassik, Musical und Pop, auch eigene Arrangements, sowohl Soli als auch Duette. Wir ergänzen uns sehr gut und berühren das Publikum mit unseren Stimmen und unserer Musik, mit der wir den Geschmack der Besucher treffen. Zusammen mit einer unterhaltsamen und spannenden Moderation mit interessanten Informationen erreichen wir ein breites Publikum, das positiv überrascht wird.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Adina Kolb ist seit mehr als vier Jahren die Gesangslehrerin von Dagmar Schneider. Der Vater von Adina Kolb hat sich ein Konzert von uns beiden gewünscht. Das war so erfolgreich, dass wir gerade ein neues Programm ausarbeiten.

Wohin wollt ihr?

Wir wünschen uns, dass Veranstalter auf uns aufmerksam werden, da wir sehr gerne unser aktuelles Programm bzw. Teile daraus oder auch unser neues Programm auf unterschiedlichen Bühnen präsentieren möchten. Wir lieben es Konzertprogramme zu erarbeiten und das Publikum mit unserer Musik zu berühren.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Es ist immer wieder beeindruckend, wenn nach den Auftritten die Besucher mit strahlenden Gesichtern ein positives Feedback geben oder so sehr berührt werden, dass sie feuchte Augen bekommen. Mir persönlich macht es Spaß Menschen zu überraschen und zu begeistern. Das erreichen wir mit unserem außergewöhnlichen und sehr emotionalen Programm.

Zu hören auf

Instagram