1 In der Musikwelt ist Hendrik Zimdars unter dem Namen AIBIA unterwegs. Foto: privat

Chillout-Tropical heißt das neueste Projekt des Songwriters AIBIA und so klingen auch seine Songs: nach einem Abend in der Strandbar. Produziert werden die Songs vom Künstler selbst. Wir stellen ihn und seine Musik im Kurzporträt vor.















Die Talente von AIBIA sind vielseitig: Der Künstler aus Ostfildern, der eigentlich Hendrik Zimdars heißt, ist Produzent, Songwriter und DJ. Vor kurzem veröffentlichte er zwei neue Singles seines Chillout-Tropical-Projektes, die er in seinem eigenen Studio produziert hat. Sein Ziel fürs kommende Jahr: die Bühnen des Landes. Wir stellen Euch den Musiker vor.

Was macht dich aus?

Durch mein multiinstrumentales Talent bin ich in der Lage, meine Songs selbst zu schreiben, aufzunehmen und zu produzieren. Stetig wechselnde Studiosängerinnen und Sänger sorgen bei jedem Song für einen eigenen Vibe, durch welchen ich meiner künstlerischen Freiheit freien Lauf lassen kann.

Woher kam die Idee für eigene Projekte?

Mit AIBIA habe ich mich selbst gefunden. Ich war in der Vergangenheit in diversen Bands als Musiker tätig und habe zusätzlich zahlreiche Künstler produziert. Während des Corona-Lockdowns wuchs die Überzeugung, dass nun die Zeit für mein eigenes Projekt gekommen ist. Und so habe ich angefangen, Songs nach meinem Geschmack und meiner Intuition zu schreiben, ohne mich mit anderen Mitmusikern abstimmen zu müssen.

Wohin willst du?

Ich möchte die Bühnen und Playlists der Welt erobern.

Welches Erlebnis hat dich beeindruckt?

Mein erster DJ-Auftritt mit meinen eigenen Songs war etwas besonderes. Das war für mich als routinierter Bandmusiker etwas sehr aufregendes und ein Moment, den ich nie vergessen werde.

Zu hören auf

Spotify

YouTube

