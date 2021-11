1 Lange und intensiv haben Sergio Vesely (rechts) und Herbert Häfele für ihr musikalisches Liebeslyrik-Programm geprobt. Foto: Gaby Weiß

Immer häufiger würden Männer als „testosterongesteuerte Bestien“ dargestellt, meinen die beiden Esslinger Musiker Sergio Vesely und Herbert Häfele. Mit einem Liederabend über die Liebe wollen sie das Bild zurechtrücken. Premiere ist am Freitag im Kabarett der Galgenstricke.















Esslingen - Drei musikalisch-lyrische Programme haben Sergio Vesely und Herbert Häfele bereits gemeinsam geschrieben. Bei der Arbeit an „Zurück in die Heimat“, „Raus aus der Heimat“ und „Lebenslieder von zwei alten Musikanten“ sind die beiden Musiker auch auf jede Menge Liebesgedichte gestoßen. „Und weil in letzter Zeit immer häufiger von Männern als testosterongesteuerten Bestien gesprochen wird, haben wir beschlossen: Wir müssen etwas tun, um unseren Ruf zu retten. Denn Männer können sensibel und selbstlos sein. Männer können lieben. Und Männer können wunderbare Liebesgedichte und Liebeslieder schreiben“, erzählen die beiden und treten mit ihrem neuen Programm dafür den Beweis an: Mit „Auch wenn es Tage wie Nächte gibt“ präsentieren sie direkt und unplugged neben neu vertonten Klassikern der Liebeslyrik auch eigene Gedichte, die sie einfühlsam arrangiert haben.