Musik aus der Region: „Not Ltd“ bringen die Sounds der frühen 80er zurück

1 Kennengelernt haben sich die Musiker im Vier Peh in Esslingen. Foto: NOT LTD

Carsten Wille, Alex Werz und Tom Naumann legen bei ihrer Musik Wert auf packende Sounds und aussagekräftige Texte. Zusammen gründeten sie die Band „Not Ltd“. Für einen Teil ihres Musikvideos tauschten sie den Kreis Esslingen gegen die Mojave Wüste.











Link kopiert

Dem rauen und elektronischen Sound der frühen 80er fühlten sich Carsten Wille und Alex Werz schon immer verbunden. Unter anderem sind sie mit der Band „U:Phonics“ erfolgreich und deutschlandweit zu sehen. Als „NOT LTD“ kombinieren sie dieses Gefühl mit packenden Harmonien und melodischen Refrains zu eingängigen Songs. Ergänzt wird das Ganze durch den Gitarrensound von Tom Naumann, der mit Primal Fear und Sinner weltweite Bekanntheit erlangen konnte.

Was macht euch aus?

Der Sound unserer Songs macht uns aus – und wir legen viel Wert auf gute Texte.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Wir haben uns tatsächlich im Vier Peh in Esslingen kennengelernt.

Wohin wollt ihr?

Wir wollen unser Album fertigstellen, damit wir genug Material zusammen haben, um endlich wieder auf Tour gehen zu können. Wir wollen so viel wie möglich live spielen.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Am meisten hat uns der Videodreh in Los Angeles und auf dem Flugzeugfriedhof in der Mojave Wüste beeindruckt. Auch mit Bands zu spielen wie AHA, Raimon, Erasure oder Scooter macht uns viel Spaß und ist nach wie vor beeindruckend.

Zu hören auf

Spotify