1 Muriel Baumeister ist an Krebs erkrankt. Foto: imago images/STAR-MEDIA/STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Die Schauspielerin Muriel Baumeister ist nach eigenen Angaben an Krebs erkrankt. Sie habe bereits eine Antikörpertherapie gemacht und eine Chemotherapie hinter sich.















Link kopiert

Schauspielerin Muriel Baumeister kämpft nach eigenen Worten gegen Krebs. „Ich versuche immer positiv zu sein“, sagte die 51-Jährige („Frauenherzen: Die Serie“) der Illustrierten „Bunte“ in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview-Auszug.

„Ich (...) bin absolut zuversichtlich und kann sagen, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten. Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP - und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht. Und vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde.“