1 Strahlende Anfänge: Jürgen Scheller, Hans Jürgen Diedrich, Walter Kabel, Ursula Noack, Sammy Drechsel, Dieter Hildebrandt (v. li.) Foto: picture alliance/ullstein bild

Die legendäre Lach- und Schießgesellschaft ist bankrott. Verantwortlich dafür sind die aufgeblähten Egos der Münchner Kabarettszene. Kenner sehen eine Mischung aus Narzissmus und Dilettantismus am Werk.















Die Werbeplakate für die letzten Auftritte hängen noch in den Erdgeschossfenstern des Hauses in der Schwabinger Ursulastraße. Doch an der Tür klebt ein Zettel: „Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt.“ Zwei der drei Gesellschafter – der Kabarettist Bruno Jonas und die Konzertveranstalterin Laila Nöth – haben beim Amtsgericht München Insolvenz angemeldet. Die legendäre Münchner Lach- und Schießgesellschaft, von vielen nur der Laden genannt, ist pleite.