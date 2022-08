1 Erneut bleiben in manchen Straßen die Mülltonnen stehen. Foto: Horst Rudel

Die Müllabfuhr im Kreis Esslingen läuft aktuell nicht rund: So manche Tonne bleibt am Straßenrand stehen – und das ausgerechnet bei hochsommerlichen Temperaturen. Ursache dafür sind offenbar Personalengpässe bei den Fahrern, die in der gegenwärtigen Ferienzeit nicht kompensiert werden können.

„Aufgrund von Krankheit und Quarantäne kann es derzeit vermehrt zu Verzögerungen bei der Abfuhr von Papier, Bio- und Restmüll kommen“, informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen (AWB) seit Tagen auf seiner Homepage. Sollte die Abfuhr nicht zum vorgesehenen Termin erfolgt sein, werde die Tour am Folgetag fortgesetzt, heißt es dort weiter. Die Tonnen sollen deshalb am Straßenrand stehen bleiben, auch am Samstag, lautet die Empfehlung des AWB. Dessen Hoffnung ist, in absehbarer Zeit zum gewohnten Abfuhrrhythmus zurückkehren können.

Der AWB ist formal zuständig für die Müllabfuhr in den Kreiskommunen, mit der Leerung der Tonnen hat er jedoch zwei Firmen beauftragt: Im östlichen Abfuhrgebiet ist es das Unternehmen Prezero, im westlichen Abfuhrgebiet die Alba Süd GmbH. Vor allem im Zuständigkeitsbereich von Alba hatte es Anfang des Jahres erhebliche Probleme bei der Müllentsorgung gegeben.