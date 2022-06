Müll in Ludwigsburg

1 Wer noch grüne Tonnen bei sich stehen hat, sollte schnellstmöglich aktiv werden. Foto: /Simon Granville

Ab Montag, 4. Juli, werden befüllte Rund-Tonnen nicht mehr geleert. Bis 15. Juli können die bisher noch nicht abgeholten über ein Onlineformular gemeldet werden.















Die grünen Tonnen sind Geschichte. Seit dem 1. Januar werden Leichtverpackungen in Gelben Tonnen und Glas in Blauen Boxen beziehungsweise Tonnen gesammelt. Um die Umstellung des Sammelsystems auf die Gelbe Tonne abzuschließen, planen die Unternehmen Kurz und PreZero in Abstimmung mit der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises, die Leerung der alten und bisher nicht abgeholten Rund-Tonne zum Abfuhrtermin der Gelben Tonne zu beenden. Soll heißen: Ab Montag, 4. Juli, werden befüllte Rund-Tonnen nicht mehr geleert. Bis 15. Juli können die bisher noch nicht abgeholten Rund-Tonnen über ein Onlineformular unter www.verpackungsabfall-lb.de gemeldet werden. Danach geht nichts mehr.