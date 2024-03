Motorsport: Max Hesse macht den nächsten Schritt

1 Max Hesse und sein BMW – eine erfolgreiche Verbindung. Foto: /Brecht Decancq Photography

Der Rennfahrer Max Hesse aus Wernau bereitet sich auf die Saison vor, in der er den einen oder anderen Podiumsplatz anstrebt. Den Juniorstatus hat er abgelegt.











Link kopiert

Zwischendurch schafft er es immer mal wieder, ein paar Tage bei seinen Eltern in Wernau zu sein. Dann aber geht es wieder los. Max Hesse ist viel unterwegs – auf den Rennstrecken dieser Welt und auf den Wegen zwischen ihnen. Viel Zeit verbringt er auch am Simulator. Dabei ist die Phase vor dem Saisonstart, der für den 22-jährigen Rennfahrer vom 5. bis 7. April auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich sein wird, nicht weniger intensiv als die Zeit der Rennen selbst. Weil er gut vorbereitet sein will. Eines ist für Hesse klar: Er will den nächsten Schritt machen.