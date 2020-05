1 Die 23-jährige Motorradfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Vier Menschen verletzen sich bei einem Unfall in Lenningen. Eine junge Motorradfahrerin ist laut Polizei bei dem Unfall auf ein weiteres Motorrad und ein Auto geprallt.

Lenningen - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in Lenningen, haben sich laut Polizei vier Menschen leicht verletzt. Eine 23-jährige Motorradfahrerin fuhr um 16.10 Uhr auf der L 1212 in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern vom Naturschutzzentrum in Richtung Schopfloch. Kurz vor der Einmündung der K 1247 bremste sie laut Polizei, verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte gegen das Motorrad eines 45-Jährigen. Dieser wurde nach rechts abgewiesen, rutschte in den Straßengegraben und blieb unverletzt. Die 23-Jährige geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen das Auto einer 39-Jährigen. Die 23-jährige Unfallverursacherin, die Autofahrerin und deren 12- und 13-jährigen Mitfahrer wurden verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden.