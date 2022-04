1 Der Motorradfahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Bei einem missglückten Überholmanöver in Jesingen (Kreis Esslingen) verletzte sich ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades. Nach der Kollision mit einem Auto wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.















Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Jesingen verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr war der Jugendliche auf seinem Motorrad auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte Kirchheim unterwegs. Dabei setzte er zum Überholen eines Autos an, dessen 33-jähriger Fahrer jedoch bereits geblinkt und mit dem Abbiegen auf einen linksseitigen Parkplatz begonnen hatte. Der Motorradfahrer kollidierte mit der Seite des Wagens und stürzte auf den Asphalt. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden beträgt laut Polizeiangaben geschätzt 3 400 Euro.