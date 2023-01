1 Es geht rund im Motodrom: Amateure und erfahrene Fahrer sind auf dem Rundkurs regelmäßig unterwegs. Foto: Katja Eisenhardt

Benzingeruch und dröhnende Motoren: Im Wernauer F1-Motodrom kommen junge und ältere Kart-Begeisterte gleichermaßen auf ihre Kosten. Auf der 280 Meter langen Kartbahn kann man sein Talent in den Kurven testen.















Link kopiert

Lorenz und Noah, beide zehn Jahre alt, verfolgen gemeinsam mit ihren Freunden gespannt die Karts, die im Wernauer F1 Motodrom mit ordentlich Gas ihre Runden drehen. Lorenz feiert an diesem Tag seinen zehnten Geburtstag und hat sich dafür einen Ausflug mit seinen Freunden auf die Kartbahn gewünscht. „Ich freue mich darauf, das heute mal auszuprobieren. Ich mag auch Rennautos gerne“, sagt das Geburtstagskind, das zum ersten Mal in ein Kart steigen wird. Noah dagegen ist schon mal Kart gefahren und kann seinem Freund bestätigen, dass es großen Spaß mache.

Firmenfeiern und Kindergeburtstage sind die Klassiker

Bevor die Jungs in den für sie passenden Kinderkarts mit 6,5 PS-Motor loslegen können, ist erst noch eine Erwachsenengruppe am Zug, die ihre Betriebsfeier diesmal in die Wernauer Kartbahn verlegt hat: „Die Kollegen sind aus ganz Baden-Württemberg gekommen. Wir wollten einfach mal etwas Aktives gemeinsam machen, mit ein bisschen Abenteuer und Action“, sagt Dennis Schmid. Gerade nach der Coronazeit, in der man sich nicht persönlich habe treffen können, sei so ein gemeinsames Erlebnis auch mal was anderes in Sachen Teambildung.

Kindergeburtstage und Firmenfeiern seien zwei Klassiker auf der Wernauer Kartbahn, erfährt man von Eigentümer Marko Ljubic. Auf Wunsch kann man die Kartbahn dafür sogar inklusive eines Caterings reservieren. Gemeinsam mit seiner Familie hat Marko Ljubic die Bahn im Wernauer Gewerbegebiet im Juli 2006 eröffnet und brachte dafür bereits langjährige Erfahrung durch den Betrieb der Kartbahn in Reutlingen-Sondelfingen mit. „Damals gab es in der Region im Vergleich zu heute noch deutlich mehr Kartbahnen. Gestartet ist der Trend so richtig, als Michael Schumacher in der Formel 1 erfolgreich war“, erinnert sich Marko Ljubic. Da habe Jung und Alt das Kartfieber gepackt. Das sei bei ihm selbst und seinem Sohn Mario, der als Kind anfing und heute mit 26 Jahren als erfolgreicher Profi-Kartfahrer sogar bei der Weltmeisterschaft startet, nicht anders gewesen.

Auch Marko Ljubic selbst ist schon professionelle Kartrennen gefahren, etwa bei den Deutschen Meisterschaften. „Die Profirennen finden mit entsprechenden Schalt-Karts mit bis zu 50 PS in verschiedenen Klassen immer im Freien statt“, erklärt er. Die Geschwindigkeit, das Dröhnen der Motoren und der Benzingeruch in der Luft seien es, die das Adrenalin der Kart-Begeisterten nach oben treiben. „Der professionelle Kartsport ist wie eine kleine Formel 1, so fangen die meisten Rennfahrer an“, sagt Marko Ljubic. Im Wernauer Motodrom können kleine und große Anfänger sowie Fortgeschrittene ein bisschen Rennluft schnuppern – ob einfach nur ab und zu als Freizeitvergnügen oder im regelmäßigen Theorie- und Praxistraining als Mitglied des „Kartclub Reutlingen“. Gegründet wurde der Kartclub 2003 zu Reutlinger Kartbahnzeiten der Familie Ljubic. Seit der Schließung der Reutlinger Bahn und dem Neustart in Wernau werden dort Kinder und Jugendliche und alle weiteren Interessierten unter Anleitung von erfahrenen Fahrern wie Profi Mario Ljubic trainiert. Am Ende der Saison gibt es sogar eine eigene Clubmeisterschaft.

Das Dröhnen der Motoren treibt das Adrenalin nach oben

„Ab acht Jahren kann bei uns ansonsten jeder ohne Vorkenntnisse fahren. Bevor es losgeht, gibt es immer eine Einweisung. Maximal zehn Fahrer können gleichzeitig die Bahn nutzen“, erklärt der Inhaber Marko Ljubic. Für die Fahrten auf der 280 Meter langen Wernauer Bahn stehen je nach Alter und Erfahrung verschiedene Karts zur Verfügung, angefangen bei den 6,5-PS-Kinderkarts bis zu den 7- und 9-PS-Karts. Zwischen den Fahrten kann man sich im Bistro der Kartbahn stärken. Im Sommer öffnet die Familie Ljubic zudem ihren Biergarten. „Wir haben auch verschiedene Aktionstage, sonntags ist zum Beispiel von 10 bis 16 Uhr immer Familientag, da kann man auch ohne vorherige Anmeldung vorbeikommen“, erklärt Marko Ljubic. Er freue sich, dass die Kartbahn nach einer einschneidenden Coronapause mittlerweile endlich wieder im Normalbetrieb geöffnet haben könne und hoffe auf den Besuch vieler begeisterter Kart-Fahrer. „Noch hat der Zulauf noch nicht wieder ganz das Niveau wie vor Beginn der Pandemie erreicht“, sagt Ljubic.

Rasantes Hobby

Kartsport

Der Kartsport ist die klassische Einstiegsdisziplin im Motorsport. Die nationalen und internationalen Wettbewerbe werden auf speziellen Kartrennstrecken ausgetragen. Für ambitionierte Kart-Sportler geht es dabei von der Deutschen Kart-Meisterschaft über die Europameisterschaft bis zur Kart-Weltmeisterschaft.

Bahn

Die Kartbahn des Wernauer F1-Motodrom in der Raiffeisenstraße 8/1 ist 280 Meter lang und hat zehn Kurven. Starten können junge Kart-Fans ab acht Jahren. Von Einzelfahrten über den Familien-Sonntag, Kindergeburtstage und Firmenfeiern ist für jeden etwas dabei. Weitere Informationen online unter: www.f1-motodrom.de