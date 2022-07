1 Max Nagl und Larissa Papenmeier (rechts) siegen in Aichwald. Foto: /Jochen Beck

Es gab offenbar eine große Sehnsucht nach Motorsport und dem gemeinsamen Feiern: Die Rennen am Wochenende und die Partys am Freitag- und Samstagabend zogen beim Motocross in Aichwald eine große Menschenschar auf das Gelände „In den Horben“. 21 000 Besucherinnen und Besucher ließen Manuel Dorn, den Voritzenden des MSC Aichwald, strahlen. „Es war ein Fest, wie wir es noch nie gehabt haben“, zog er eine Bilanz des Wochenendes. Bei den DM Open siegte der für seinen Heimclub MSC Aichwald startende Max Nagl. Im Ladies Cup holte sich Larissa Papenmeier am Samstag zwar den erwarteten Tagessieg, sie musste aber auch eine überraschende Niederlage einstecken. Und auch in den Nachwuchsklassen gab es spannende Rennen.