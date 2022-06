1 Auch der Führende der DM Open, Stefan Ekerold, wird mit seine Maschine auf der Strecke „In den Horben“ an den Start gehen. Foto: /Jochen Beck

Beim Motocross in Aichwald wird in sechs stark besetzten Klassen gestartet. Besonderes Highlight ist, dass auch Ausnahmefahrer Max Nagl bei den DM Open antreten wird – und es wird wieder ein Rennen des Ladies Cups geben.















Die Freude war groß, als Max Nagl in einem persönlichen Gespräch mit Manuel Dorn, dem Vorsitzenden des MSC „Eiserne Hand“ Aichwald, mitteilte, dass er in diesem Jahr wieder beim Motocross seines Heimclubs teilnehmen wird. Zuletzt ist das Ausnahmetalent im Jahr 2016 im Rahmen der ADAC MX Masters in Aichwald zu Gast gewesen. Die Serie hätte auch in dieser Saison wieder auf der Naturstrecke „In den Horben“ Halt gemacht – doch der enge Terminkalender wegen der zahlreichen WM-Veranstaltungen ließ den Verantwortlichen um Dorn keine Wahl, sich um Alternativen zu bemühen. Und die können sich durchaus sehen lassen. Sechs Klassen sind insgesamt am Start. In fünf davon wird um Punkte zu deutschen Meisterschaften gefahren.