1 Wer das betroffene Bolognese-Gewürz gekauft hat, kann es in seiner Filiale zurückgeben und erhält den Kaufpreis erstattet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Ein bei Aldi verkauftes Bolognese-Gewürz ist zurückgerufen worden. Es könnte möglicherweise Glasfremdkörper enthalten.















Ein Bolognese-Gewürz, das bei Aldi Süd und Aldi Nord verkauft worden ist, enthält möglicherweise Glasfremdkörper.

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde habe man den Artikel „Le Gusto Bolognese Gewürz“ zurückgerufen, teilte die BLM Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Buchholz in der Nordheide in Niedersachsen mit. Betroffen seien ausschließlich 35-Gramm-Packungen mit dem Haltbarkeitsdatum 1. Juni 2025.

Das Produkt sei im Rahmen eines Aktionsangebotes bei Aldi Nord und Aldi Süd im gesamten Verkaufsgebiet angeboten worden. Die betroffene Ware sei aus dem Verkauf genommen worden. Wer das Gewürz gekauft hat, kann es den Angaben zufolge auch ohne Kassenbon in seiner Filiale zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet.