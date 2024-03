Möglicher Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz: Polizeieinsatz in Einfamilienhaus in Aichwald

Polizeieinsatz in Einfamilienhaus in Aichwald

1 Die Polizei war am Sonntagabend in Aichelberg im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Büttner

Wollte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Aichwald (Kreis Esslingen) Drogen herstellen? Diesem Verdacht geht die Polizei nach, nachdem sie mehrere Chemikalien gefunden hat, mit denen Betäubungsmittel hergestellt werden können.











Eine Person aus Aichwald steht im Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen bestätigte, waren zahlreiche Beamte am Sonntagabend im Ortsteil Aichelberg im Einsatz. „Wir haben in einem Einfamilienhaus mehrere Chemikalien aufgefunden, die auch zur Herstellung von Betäubungsmitteln dienen können“, sagte Martin Raff von der Pressestelle. Weil diese als Gefahrgut eingestuft worden waren, seien neben der Polizei auch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk zur Unterstützung vor Ort gewesen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei von den Chemikalien aber keine konkrete Gefahr für die Nachbarschaft ausgegangen, so Raff.

Keine Festnahmen

Festnahmen habe es nicht gegeben, es liefen aber Ermittlungen gegen einen der Bewohner. Zur Art der Chemikalien oder Drogen, die damit hergestellt werden können, sowie dazu, wie das Haus und seine Bewohner ins Visier der Ermittler geraten waren, gab Raff keine Auskunft. Das Ermittlungsverfahren habe gerade erst begonnen.