Köln, Mainz, Rottweil sind Narrenhochburgen – mit der Tradition des Möbelwagens ist Stuttgart ein Narrenhochbürgle. Beim 125. Geburtstag des Karnevalsvereins ruft Präsident Thomas Klingenberg zu Reformen auf. Spottopfer der Feier wird der OB wegen der OBs.















Als habe Thomas Klingenberg, seit zehn Jahren der Obermöbler, geahnt, was kommt. Bereits im September, lange vorm Ausbruch des Tampon-Gates, hat er in der Einladung zum Festakt im Großen Sitzungssaal des Rathauses das Transgender-Thema aufgegriffen. Schwaben, so schreibt er, seien von Natur aus zurückhaltend beim Ausleben des eher im Rheinischen beheimateten Frohsinns. Denn sie müssten „schaffa, schaffa, Häusle baua“ und dürften dabei „nur ned nach de Mädle schaua“. Hinter dem Wort „Mädle“ hat der Mann mit dem markant hochgezwirbelten Bart in Klammern die drei Buchstaben w, m und d gesetzt – auch den Möbelwagen-Urvätern gönnt er in dem Schreiben diese Zusätze.

„Dass ein OB in Sachen OB Ärger bekommt, ist ganz mein Humor“

Die Buchstaben w, m und d stehen für weiblich, männlich, divers, die Buchstaben OB für „ohne Binde“. Vor über 60 Jahren wurde dieser Markennamen zu einer Zeit diskret gewählt, als weibliche Hygieneprodukte heimlich gekauft wurden. Faschingsstar Elfriede Schäufele alias Frl. Wommy Wonder, selbst eine Möblerin, fegt durch den Sitzungssaal und knöpft sich den vorn sitzenden Frank Nopper vor. Endlich sehe sie einen OB in Lebensgröße, nicht nur die OBs vom Männerklo. Dass ein OB massiven Ärger in Sachen OB bekommt, ist ganz ihr Humor.

Die Schäufele versteht nicht, warum der CDU-Politiker gegen die Tamponspender bei den Pissoirs ist, „Da geh’ ich hin, wenn bei uns der Automat leer ist“, sagt die Travestie-Lady, die zum queeren Teil der Bevölkerung gehört und daher enttäuscht ist, dass Nopper die Akzeptanz der bunten Vielfalt von Stuttgart ausbremst, statt sie zu fördern.

Nopper erinnert einen Gast an den „twitternden Trump“

Bei den Gästen bestimmt das Thema die Gespräche. Berate niemand den Nopper, wird gefragt, bevor er „wie einst der twitternde Trump“ was Populistisches in den sozialen Medien raushaue. Sei aber „höchste Zeit“, dass die Schäufele mit viel Kernseife im Tollhaus Rathaus durchscheuert, hört man. Männer erkundigen sich gegenseitig, wer sich schon einen Tampon gezogen hat, bevor Souvenirjäger kommen. Da fehle nur noch der Aufdruck „From Rathaus Stuttgart“.

Nopper liefert schon jetzt eine Steilvorlage für den Karneval. Ohne seinen Post wär’ das Thema nicht hochgekocht. Die Schäufele führt vor, wo der Ursprung der Narretei liegt: Gegen die Obrigkeit mit Witz aufbegehren – so fing’s an. Die Zeiten fürs Kulturgut Karneval sind nicht besser geworden. Nach der Coronapause beobachtet Präsident Klingenberg eine „Lethargie“. Das Vereinsleben müsse „neu gelernt“ werden. So wie sich das Cannstatter Volksfest verändere, wo Party-Musik aus Mallorca laufe statt wie früher Blasmusik, wo sich das Publikum mit bayrischer Tracht wie an Fasching verkleide, müsse sich auch der Möbelwagen mit seinen 444 Mitgliedern „für die Zukunft öffnen“. Brauchtum habe eine Chance, wenn sich die Tradition mit neuen Ideen verbündet. Es gibt viel Beifall für den Präsidenten.

Präsident Klingenberg unterzeichnet Sponsorenvertrag mit Hofbräu

Sponsoren helfen dem Verein dabei, sich fit für die Zukunft zu machen. An diesem Abend unterzeichnet Thomas Klingenberg einen Vertrag mit Jörg Koschinski, den Geschäftsführer von Stuttgart Hofbräu. Die Brauerei wird das närrische Treiben künftig finanziell fördern, auf dass es beim Umzug und vielen Veranstaltungen aufblüht. OB Frank Nopper lobt in seiner Rede, dass der Möbelwagen der erste Verein war, der 1947 Mädchen zum Gardetanz holte.

Erinnerungen leben auf beim Festakt, bei dem Vertreter der Württembergische Karnevalsvereine Grußworte sprechen. Als König Wilhelm II regierte, rollte am 2. März 1897 eine fröhliche Männerclique auf einem von Pferden gezogenen Möbelwagen durch die Stadt, Bier und ein Pianist waren dabei. Es gab Ärger mit Behörden – aber es war die Geburtsstunde der Karnevalsgesellschaft. Auch der Faschingsumzug und das Weindorf gehen auf Möbler mit zurück. Bis Stuttgart in die Bundesliga des Karnevals aufsteigt, muss es noch viel Konfetti regnen – und die Schäufele muss noch viele Kehrwochen machen.