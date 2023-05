1 Harald Glööckler glaubt, das Beste seiner Karriere kommt erst noch. Foto: imago/Bernd Elmenthaler

Der Modedesigner datet wieder. Harald Glööckler spricht über sein Leben nach der Scheidung und verrät, ob es eine neue Liebe gibt, warum er keinen Rosenkrieg will und was Deutschland nach dem ESC-Debakel tun sollte.















Am 30. Mai feiert der Modestar Harald Glööckler, der viele Jahre in Stuttgart lebte, seinen 58. Geburtstag. An Frührente oder überhaupt an Rente denkt Mister Pompöös in keiner Weise. „Ich werde nicht aufhören“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion, „nicht etwa, weil ich arbeiten muss, sondern weil ich arbeiten will.“ Es gebe namhafte Beispiele dafür, dass man auch mit Ende 50 noch eine Weltkarriere starten könne. So gesehen habe er noch viel Zeit, meint der gebürtige Maulbronner und ist überzeugt, weil er’s im Gefühl hat: „Das Beste beginnt für mich jetzt!“