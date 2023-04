1 Eine Momentaufnahme aus einem Workshop auf der Düsseldorfer Messe Top Hair. Foto: Messe Düsseldorf//n

Der Friseursalon Gress aus Esslingen hat beim Business-Wettbewerb „Top Salon – The Challenge“ auf der Messe „Top Hair“ in Düsseldorf einen ersten Preis gewonnen. Im Hinblick auf ökologische Kategorien hat er sich gegen Mitbewerber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt.















Wenn es nach dem Fachmagazin „Top Hair“ geht, ist der Friseursalon Gress Friseure in Esslingen der beste in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Inhaber Peter Gress und sein Team wurden beim Business-Wettbewerb „Top Salon – The Challenge“ auf der Messe „Top Hair“ in Düsseldorf am Samstag ausgezeichnet. Gewonnen hat der Salon aus Esslingen in der Kategorie „Eco Future“. Die Jury bescheinigte Gress Friseure „unbedingten Willen zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft unter dem Gesichtspunkt des ökonomischen Nutzens“. Michael Hermes von der Jury sagte über den Preisträger, „dass Pfade auch wieder verlassen, Ideen verworfen und Umwege gegangen werden. Man hinterfragt sich und die Arbeitsweise im Salon ständig.“ Hermes ist selbst Friseurunternehmer und Preisträger 2020/21. Insgesamt wurden fünf Kategorien ausgelobt: „Best Practice“ für Tradition und dauerhaften Erfolg, „Design“ für richtungsweisende Raumgestaltung, „Digital Business“ für Wettbewerbsvorteile durch zeitgemäße digitale Maßnahmen nach innen und außen, „Eco Future“ für soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltfreundlichkeit sowie „Employer“ für Talentförderung und Ausbildung.