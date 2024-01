Mittelmeerinsel Korsika: Polizei findet drei Tote in einer Wohnung

1 In einer Wohnung auf der Mittelmeerinsel Korsika hat die Polizei drei Tote entdeckt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xifeelstockx

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika entdeckt die Polizei in einer Wohnung drei Tote. Was bisher bekannt ist.











Bei einer mutmaßlichen Abrechnung im Drogenmilieu sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika zwei Männer und eine Frau erschossen worden. Die Toten wurden am Montagabend in einer Wohnung in der Stadt Bastia entdeckt, berichtete der Sender France Info unter Verweis auf die Ermittler. Eine weitere Frau wurde demnach lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht. Die Umstände der Tat und die Identität der Opfer waren zunächst noch nicht bekannt. Wie die Zeitung „Corse Matin“ berichtete, wurden die Toten im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses der zweitgrößten Stadt Korsikas gefunden.