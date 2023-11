Mittelalterlicher Budenzauber: Esslinger Weihnachtsmarkt beginnt

8 Auf der Bühne am Esslinger Rathausplatz wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Am frühen Donnerstagabend wurde der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen eröffnet. Das Event ist mehrfach prämiert und wurde kürzlich von der britischen Tageszeitung „The Times“ in die Liste der besten Weihnachtsmärkte Europas aufgenommen.











Vorweihnachtlich wurde es am Donnerstagabend rund um den Rathausplatz: Mit einer feierlichen Zeremonie wurde der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt von OB Matthias Klopfer eröffnet – und das „so früh wie noch nie“, wie Klopfer mit Blick auf das Datum sagte.

Nicht fehlen durfte dabei das mittelalterliche Marktvolk mit Gauklern, Künstlern und Narren, die auf und abseits der Bühne für Unterhaltung sorgten. Bis zum 21. Dezember stehen in der Esslinger Altstadt Kunst, Handwerk, Kultur und kulinarische Spezialitäten auf dem Programm. Dafür wurden in der vergangenen Woche mehr als 180 Stände und Buden aufgebaut, die sich vom Marktplatz über den Rathausplatz zum Hafenmarkt erstrecken; am Postmichelbrunnen ist eine lebende Krippe aufgebaut und in der Ritterstraße öffnet am Wochenende der Adventsmarkt. Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.