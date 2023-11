Mitgliedersammlung der Stuttgarter Kickers: Erfolg hat seinen Preis – die Blauen verkünden Defizit

9 Kickers-Präsident Rainer Lorz bei seiner Rede, wir haben noch mehr Impressionen von der Mitgliederversammlung in der Bildergalerie. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers verkünden bei der Mitgliederversammlung ein negatives Jahresergebnis. Dies belegt, wie groß die Herausforderungen für die Blauen sind – auch bei sportlichem Erfolg.











Gelöst kamen Mustafa Ünal und seine Spieler auf die Bühne: „Koblenz ist abgehakt. Wir wollen am Sonntag in unserem letzten Heimspiel des Jahres gegen Hessen Kassel noch einmal richtig einen raushauen“, sagte der Trainer und bekam viel Applaus von den anwesenden 232 Mitgliedern von insgesamt 3376. Die Mannschaft der Blauen kam als Regionalliga-Tabellenführer zur Hauptversammlung. Kein Wunder, dass es im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark sehr harmonisch zuging. Selbst das von Präsident Rainer Lorz verkündete Jahresdefizit in Höhe von 150 000 Euro für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 trübte die gute Stimmung nicht.