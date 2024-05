Mitgliederrekord beim VfB Stuttgart: Über 100 000 Mitglieder – welche Clubs stehen noch vor dem VfB?

9 Der VfB zieht immer mehr Menschen an. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat seit der vergangenen Woche 100 000 Vereinsmitglieder. Das ist enorm, aber es gibt Clubs, die stehen noch vor den Weiß-Roten. Welche sind das?











Link kopiert

Die gesicherte Qualifikation für die Champions League hat die aktuelle Spielzeit des VfB Stuttgart bereits am vergangenen Mittwochabend zu einer ganz besonderen. Dem Trainer Sebastian Hoeneß gelang es in nur einer Saison aus einer erst in der Relegation geretteten Mannschaft ein Spitzenteam zu formen. Seit Freitag kann der Traditionsverein aus Bad Cannstatt nun auch außerhalb des Platzes einen historischen Meilenstein feiern.

Als achter deutscher Profiverein erreichte der Club die Marke von 100 000 Mitgliedern. „Wir sind überwältigt, stolz und absolut dankbar über diesen Zuspruch, der nun schon seit mehreren Jahren anhält und immer weiter steigt“, sagte der Präsident Claus Vogt. Der VfB untermauert damit zudem auch seine Vormachtstellung in der Region als größter Sportverein Baden-Württembergs.

Sehr schnelles Wachstum

Der rasante sportliche Aufschwung spiegelt sich also auch in der Außenwahrnehmung des Vereins wieder. „Durch den Zuwachs von rund 27 000 Mitgliedern binnen der letzten zwölf Monate ist der VfB zudem der am viertschnellsten wachsende Verein. Eine größere Anzahl von Neumitgliedern innerhalb eines Jahres durfte der Verein in seiner über 130-jährigen Geschichte noch nie begrüßen“, verkündete der VfB stolz.

Wie gesagt: Der VfB steht auf Platz acht im Ranking der Proficlubs. Welche Vereine stehen in Sachen Mitgliederzahlen vor den Weiß-Roten? Unsere Bildergalerie gibt Aufschluss.

Viel Spaß beim Durchklicken!