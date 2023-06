1 Mission ist Frieden, sagt der Pfarrer George Larbi aus Ghana. Foto: Ines /udel

Das Landesmissionsfest der Evangelischen Kirche hat auf dem Esslinger Marktplatz eine globale Perspektive geöffnet. Das Motto lautete „Himmelsschlüssel – Gott suchen in der Welt“. Gefunden wurden Beispiele weltweit praktizierter Solidarität aus Nächstenliebe.















Was sind die paar Tausend Kirchenaustritte gegen solchen Zahlen: Jährlich gibt es allein in Afrika zwölf Millionen Christinnen und Christen mehr – ungefähr so viele Menschen, wie in ganz Bolivien leben. Zu erfahren war das als Lösung einer Quizfrage am Stand des Overseas Council auf dem Landesmissionsfest der Evangelischen Kirche in Esslingen. Auch bei der evangelikalen Organisation gibt man indes unumwunden zu, dass sich der Zuwachs kaum missionarischen Erfolgen, sondern dem Bevölkerungswachstum verdankt. Aber Zahlen sind Zahlen. Sie belegen, dass für die Kirchen längst Realität ist, was postkoloniale Theorien verheißen: Die Musik spielt nicht mehr im vergreisenden Europa.