1 Die E-Jugend-Spieler des FV Neuhausen zusammen mit den Jugendspielern von RB Salzburg. Foto: /oh

Der FV Neuhausen geht andere Wege, um die Jugendarbeit zu fördern: Der Nachwuchs spielt bei internationalen Turnieren mit.















Link kopiert

Es klingt nach Champions-League, wenn Vereine wie Juventus Turin, Glasgow Rangers oder Red Bull Salzburg aufeinandertreffen. In dieser Konstellation mit dabei sind auch Fußballer des FV Neuhausen – zumindest bei Jugendturnieren. Denn der FVN ist einer der Vereine in der Region, die oft an solchen internationalen Turnieren teilnimmt, um die Jugendarbeit zu fördern.