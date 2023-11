Mietspiegel in L.-E- und Filderstadt: So viel teurer ist das Wohnen geworden

So viel teurer ist das Wohnen geworden

Mietspiegel in L.-E- und Filderstadt

1 Die Mieten auf den Fildern sind leicht gestiegen. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild

Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen schreiben ihren gemeinsamen Mietspiegel fort. Wie haben sich die Mietpreise auf der Filderebene in den vergangenen zwei Jahren entwickelt?











Erstmals zum Jahresbeginn 2022 haben die Nachbarstädte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen einen gemeinsamen qualifizierten Mietspiegel aufgelegt, nun soll er der Marktentwicklung angepasst und fortgeschrieben werden, um das Prädikat qualifiziert nicht zu verlieren. Dafür ist man wieder vorgegangen wie beim ersten Mal: Stichprobenartig wurden im Sommer 2500 Fragebögen an Mieter und Vermieter geschickt. Dies hat einen Anstieg der Nettokaltmieten auf der Filderebene um durchschnittlich 1,7 Prozent von 10,39 Euro auf 10,57 Euro pro Quadratmeter deutlich gemacht. Dabei liegt das Mietniveau in Leinfelden-Echterdingen mit elf Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt etwas höher als in Filderstadt. Dort werden 10,19 Euro pro Quadratmeter fällig.