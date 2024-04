Mietgarage für Old- und Youngtimer in Filderstadt-Bernhausen: Classic Car Refugium – wie ein Wellnesshotel, nur fürs Auto

Mietgarage für Old- und Youngtimer in Filderstadt-Bernhausen

9 Klaus Heubach ist der Geschäftsführer der integrierten Fachwerkstatt. Foto: Caroline Holowiecki

Bestes Raumklima, ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, absolute Diskretion: Im Classic Car Refugium in Bernhausen können Old- und Youngtimer-Fans ihre schicken Schlitten einlagern. Das Sorglos-Paket hat seinen Preis.











Die Aufzugstür öffnet sich, und Autofans befinden sich im Traumland. Lotus, Mustang, Porsche, Mercedes, Maserati, Ferrari – hier steht alles, was in der Automobilbranche Rang und Namen hat. Ein Fiat aus der Vorkriegszeit parkt im fensterlosen Raum ebenso wie ein neuer Mini oder ein historischer BMW aus dem Motorsport. Die Augen eines jeden Liebhabers schicker Schlitten fahren Achterbahn im Classic Car Refugium in Bernhausen. Der schlichte dunkle Betonbau ganz am Anfang des Gewerbegebiets ist jedoch kein Museum und auch kein Händler. Vielmehr ist es so was wie ein Wellnesshotel. Nur eben fürs Auto.