Michael Wendlers Freundin auf Onlyfans: Rätsel um Video-Ankündigung von Laura Müller gelüftet

Laura Müller, die Freundin des in Ungnade gefallenen Sängers Michael Wendler, heizte in sozialen Netzwerken mit einem anrüchigen Foto Spekulationen an. Plant sie, auf der Plattform Onlyfans einen Porno zu veröffentlichen? Die Antwort ist nein.











Das It-Girl Laura Müller im Bett zwischen zwei gutaussehenden Männern und keiner von ihnen ist Michael Wendler: Dieses Bild heizte im Netz zuletzt Spekulationen über eine mögliche Veröffentlichung eines pornografischen Streifens an, ist das Paar doch zuletzt verstärkt auf der Plattform Onlyfans aktiv gewesen, nachdem der Sänger vom Sender RTL aufgrund umstrittener verschwörungstheoretischer Aussagen zur Corona-Politik geschasst worden war und seitdem in der breiteren Öffentlichkeit keine große Rolle mehr spielt. Bei Onlyfans, wo auch erotische bis pornografische Inhalte gegen Abogebühren gekauft werden können, haben Wendler und Müller offenbar eine neue Heimat gefunden.

100.000 Abonnenten hat ihr Paar-Profil dort nach eigenen Angaben. Trotz anrüchiger Andeutungen überschreitet die beiden die Porno-Grenze auf der Erotik-Plattform aber nicht und bleiben bei freizügigen Inszenierungen. Die beiden Männer, mit denen sich Laura Müller im Bett rekelt, sind Teil eines Musikvideos geworden, in dem Laura Müller die Hauptrolle spielt und singt, nicht mit nackter Haut geizt, das aber jugendfrei einzustufen sein dürfte. Am Donnerstagabend um 18 Uhr veröffentlicht, sind Beobachter in sozialen Netzwerken fleißig dabei, das Video auch auf seinen künstlerischen Wert in zu beurteilen und kommen zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis.

Spott auf X und Instagram

„Macht bloß nicht den Fehler den ich gemacht habe. Nicht auf das Video von Laura Müller klicken. Es ist furchtbar“, heißt es beispielsweise auf X, ehemals Twitter. Zum Fremdschämen sei das, urteilen andere, „Laura Müller hat ihr erstes Musik Video rausgebracht. Muss man nicht sehen, ist Müll.“ . Auf Müllers Instagram-Account fällt das Echo gemischter aus. Von „Ich glaube, das ist der schlechteste Song, den ich jemals gehört habe“ bis „Deine Stimme ist voll schön, mach weiter so“ ist in den Kommentarspalten alles zu finden.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und ob Songzeilen wie „Schau von meinen Body – findest Du mich heiß? Deine Augen zieh’n mich aus, Martini liegt auf Eis“, wie es in dem Lied namens „Superstar“ heißt, für Musikpoesie oder Mist hält, darf jedem Zuhörer selbst überlassen sein. Doch das Werk dürfte vor allem als Werbeclip für ihr Profil auf Onlyfans dienen, wird die Plattform dort doch mehrmals erwähnt.

Dass Laura Müller in absehbarer Zeit tatsächlich einen Porno veröffentlicht, schätzt sie selbst als sehr unwahrscheinlich ein. „Bild“ sagte sie: Selbst eine Million Euro für einen Porno seien ihr zu wenig.