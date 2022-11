1 Jacob Patricks Spezialität sind die Würfe aus der Distanz. Foto: Baumann

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert beruft erstmals Jacob Patrick, den Sohn des Ex-Trainers der MHP Riesen Ludwigsburg, in die deutsche Nationalmannschaft.















Jacob Patrick hat in der Bundesliga-Partie am Sonntag gegen die Towers Hamburg knapp 17 Minuten auf dem Parkett gestanden. Das war ein Klacks gegenüber dem, was den Basketballer danach in der persönlichen Verlängerung erwartete. Der 18-Jährige war heiß begehrt und musste ein paar Zusatzschichten einlegen, bei der Presse und in den VIP-Logen. Der Grund: Er wurde erstmals in die Nationalmannschaft der Männer berufen.