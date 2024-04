Metallblasinstrumentenmacher in Esslingen: Er braucht sowohl Fingerspitzengefühl als auch Muskelkraft

Metallblasinstrumentenmacher in Esslingen

1 Von der Trompete bis zur Tuba: Uwe Teuke repariert in seiner Esslinger Werkstatt Metallblasinstrumente aller Art. Foto: /Marion Brucker

Uwe Teuke ist Metallblasinstrumentenmacher in Esslingen. Vor fast 45 Jahren hat er den Beruf erlernt. Seit einiger Zeit ist seit Handwerk gefragter denn je. Das war allerdings nicht immer so – zwischendurch musste Teuke auf sein zweites Standbein zurückgreifen.











„Ich habe Arbeit, bis der Arzt kommt“, sagt Uwe Teuke. Vor ihm auf der Werkbank in seiner Werkstatt in Esslingen-Zell liegt eine Trompete. Sie gehört einer Privatkundin. Gerade ist er dabei, ein Ventil anzupassen. Zwei Ventile muss er einläppen, so heißt es im Fachjargon, erklärt der Metallblasinstrumentenmachermeister. Seine Beine verschwinden unter einer schweren braunen Lederschürze. „Es ist die klassische Arbeitskleidung, die auch vor Chemikalien schützt“, erklärt der 60-Jährige.