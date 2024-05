Mode-Event in New York: Märchenhafte Roben bei der diesjährigen Met-Gala

Mode-Event in New York

41 Zendayas spektakulärer Auftritt bei der Met-Gala 2024. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

„Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour hat zum Mode-Event des Jahres 2024 geladen. Die legendäre Met-Gala in New York stand unter dem Motto „The Garden of Time“. Wir zeigen, wie kreativ Stars und Designer das Thema umgesetzt haben.











Wer trägt den kreativsten Look? Auch 2024 hatte die „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour zur Spenden-Gala für das Metropolitan Museum of Art in New York geladen. Besser bekannt ist die legendäre Veranstaltung als Met-Gala. Es ist das Mode-Event des Jahres und der Tag, an dem sich die Prominenz in ausgefallene und extravagante Roben kleidet. Dabei gilt: Je schriller, desto besser.

Und wenn die „Vogue“-Chefredakteurin einlädt, kommen die Stars in Scharen. Übrigens nickt Wintour die Gästeliste höchstpersönlich ab.

Für das diesjährige Motto der Met-Gala hat die Gastgeberin „The Garden of Time“ gewählt. Damit hatte das Thema 2024 den Designern viel Raum für Fantasie gelassen, sie durften sich austoben, und ihre kreativen Ideen nach Lust und Laune umsetzen. Wir zeigen die schönsten, schrillsten und beeindruckendsten Roben des Abends in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.