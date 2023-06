Auf Mann eingestochen – 18-Jähriger in U-Haft

Messerangriff in Reutlingen

1 Die Polizei konnte den 18-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein 18-Jährige soll mit einem Messer auf einen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr.















Nach einem bewaffneten Angriff auf offener Straße in Reutlingen sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige soll mit einem Messer auf einen Mann eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 18-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Unklar ist bislang, warum der Verdächtige am Freitag auf den Mann im Bereich eines Jugend- und Kulturzentrums losging. Der Täter flüchtete, das Opfer alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei konnte den 18-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Das Opfer kam zur Behandlung in eine Klinik. Der 37-Jährige Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr.