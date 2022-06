7 Am Freitagmorgen wurden ein siebenjähriges Mädchen und eine 61 Jahre alte Frau in der Katharinenschule in Esslingen durch ein Messer schwer verletzt. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der 24-Jährige, der am Freitag den Messerangriff in der Katharinenschule in Esslingen verübt haben soll, befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft. Motive der Tat sind weiter unklar.















Ein 24-Jähriger soll am Freitagmorgen ein siebenjähriges Mädchen und eine 61-jährige Betreuerin in der Katharinenschule in Esslingen mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der Tatverdächtige befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft. Warum er die Tat verübt hat, ist auch am Sonntagmorgen unklar. Bei der Kriminalpolizei Esslingen arbeitet eine 13-köpfige Ermittlungsgruppe derzeit weiter auf Hochtouren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Ein politisch motivierter Hintergrund wird von der Polizei ausgeschlossen. Eine mögliche psychische Erkrankung des Täters werde dagegen gutachterlich überprüft.

Hinweis aus der Bevölkerung

Wie berichtet, konnte der 24-Jährige am Freitagabend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach widerstandslos festgenommen werden.

Bereits wenige Stunden nach dem Angriff konnte die Polizei in der Esslinger Innenstadt ein Küchenmesser sicherstellen. Dabei handelt es sich laut Polizei um die Waffe, die der Mann am Morgen eingesetzt hat. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge soll der Täter weder das Mädchen noch die Betreuerin vor dem Angriff gekannt haben.