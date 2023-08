Mehrere Verletzte in Reichenbach

1 Vier Personen mussten behandelt werden, zwei wurden in Kliniken gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Der brennende Akku eines elektrischen Gabelstaplers hat am Montagvormittag in Reichenbach (Kreis Esslingen) für einen komplizierten Feuerwehreinsatz gesorgt. Durch den Brand wurden offenbar mehrere Personen verletzt, zwei Einsatzkräfte mussten ins Krankenhaus.















Am Montagvormittag hat in Reichenbach im Kreis Esslingen ein brennender Gabelstapler mehrere Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatten Mitarbeiter der betroffenen Firma in der Heinrich-Otto-Straße das Feuer gegen 10 Uhr bemerkt.

Aus dem elektrisch betriebenen Gerät sei demnach Rauch aufgestiegen, als der Gabelstapler zum Laden an einer Station angeschlossen war, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Ein Verantwortlicher der Firma schob das Fahrzeug daraufhin mit einem zweiten Gabelstapler zu einer Rampe und kippte es ins Freie. Dort brannte er zunächst weiter. Die sofort alarmierte Feuerwehr kühlte den brennenden Akku, bis eine Werksfeuerwehr mit einem Spezialcontainer herangezogen werden konnte und das Feuer schließlich löschte.

Mehrere Mitarbeiter der betroffenen Firma wurden nach dem Vorfall vom Rettungsdienst untersucht, zwei mussten behandelt werden. Außerdem mussten eine Polizistin und ein Feuerwehrmann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Insgesamt waren 43 Feuerwehrleute ausgerückt, dazu war auch der Rettungsdienst mit einem leitenden Notarzt und zehn Kräften an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Gabelstapler auf 5000 Euro.