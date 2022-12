1 Die Wege zwischen Qbus, ES-Center und Bahnhof werden sich stark verändern. Foto: Bulgrin

Das Areal rund um den Esslinger Bahnhof verändert sich zurzeit sehr stark. Das hängt unter anderem mit dem Bau des so genannten Qbus zusammen. Es soll Raum für Außengastronomie, barrierefreien Fußverkehr und Grünflächen entstehen.















Die Entwicklung des Areals rund um den Esslinger Bahnhof soll schon im Januar attraktiver werden für Fußgänger. 1,4 Millionen Euro steckt die Stadt in die Aufwertung des Geländes um den künftigen Qbus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof und zum ES-Einkaufscenter. Das Gelände, wo jetzt der so genannte Qbus entsteht, war lange Zeit eine Brache. Davor war es der Esslinger ZOB, der aber vor Jahren noch näher an den Bahnhof gerückt ist.