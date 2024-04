Mehr Diebstähle und Körperverletzungen: Polizei legt Statistik vor – Kriminalität im Kreis Esslingen steigt an

Polizei legt Statistik vor – Kriminalität im Kreis Esslingen steigt an

1 Die Zahl der Messerangriffe in der Region nimmt weiter zu. Das Polizeipräsidium Reutlingen kann aber keinen Hotspot ausmachen. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Der Kreis Esslingen hat vor allem mit einem blutig ausgetragenen Bandenclinch für Aufsehen gesorgt. Die Polizeistatistik registriert 2023 deutlich mehr Straftaten. Aber es gibt auch positive Entwicklungen.











Die Kriminalität in der Region ist im vergangenen Jahr gestiegen. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat für 2023 insgesamt 53 590 Straftaten registriert – ein Plus von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein im Landkreis Esslingen, der neben den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb zum Zuständigkeitsbereich des Präsidiums gehört, wurden insgesamt 23 159 Straftaten registriert. Das ist ein Zuwachs von zehn Prozent. Das Niveau liegt aber unter dem der Vor-Pandemie-Jahre 2015 bis 2019. Vor allem Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte haben dem am Dienstag vorgestellten Bericht zufolge zugenommen. Die Kriminalitätsbelastung liegt mit 4260 Straftaten pro 100 000 Einwohner aber weiterhin unter dem landesweiten Durchschnitt. Um gut ein Prozent ist die Aufklärungsquote auf 62,1 Prozent gestiegen. Im Kreis lag sie sogar bei 63,9 Prozent.