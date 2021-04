1 Foto: Ines Rudel

Sebastian Krupp, der bisher die Klinik in Ruit leitete, ist neuer Geschäftsführer der Medius Kliniken. Auf den 39-Jährigen warten große Aufgaben. Unter anderem muss das Krankenhaus in Ruit fit gemacht werden für die Zukunft.

Kreis Esslingen - Wir setzen auf Kontinuität und Stabilität“, sagte Landrat und Aufsichtsratschef Heinz Eininger, als er am Freitag den neuen Geschäftsführer der Medius Kliniken vorstellte. Sebastian Krupp folgt Thomas Kräh nach, der 2012 in finanziell schwierigen Zeiten – damals schrieb man ein Rekordminus von 14 Millionen Euro – die Verantwortung für die kreiseigenen Krankenhäuser übernommen hatte und sich nach erfolgreicher Konsolidierung nun zurückzieht, um sich mehr seinen Aufgaben als Unternehmensberater im Gesundheitswesen zu widmen. Der neue Kopf der gemeinnützigen, vom Landkreis Esslingen getragenen Gesellschaft ist ein Eigengewächs. Seit 2013 fungierte Krupp als Leiter der Klinik in Ostfildern-Ruit und gehörte in dieser Funktion als Prokurist der Geschäftsführung an. Nun steht er selbst an der Spitze der 3200 Mitarbeiter und 1066 Betten zählenden Medius Kliniken.