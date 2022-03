7 Die Medius Klinik auf dem Säer wächst: Der neue Bettentrakt (vorne rechts) und der Verwaltungsneubau (dahinter) sind fertiggestellt, der Patientengarten nimmt Formen an. Nun folgt der Neubau der Zentralen Notaufnahme zwischen Parkhaus und Bestandsbau. Foto: Medius Kliniken/oh

Die kreiseigenen Medius Kliniken bauen den Standort in Nürtingen zukunftsfähig aus. Kaum, dass der erste Bauabschnitt mit zwei neuen OP-Sälen und dem Bettenhaus fertiggestellt ist, folgen die nächsten Projekte.















Nürtingen - Der Umzug in die hellen Zwei- und Einbettzimmer mit Blick auf die Schwäbische Alb steht in diesen Tagen an. Etwa 15 Patienten der Gefäßchirurgie sowie der Unfall- und orthopädischen Chirurgie werden in den neuen Bettentrakt der Medius Klinik in Nürtingen verlegt, sagt Norbert Nadler, der Leiter der Klinikeinheit Nürtingen-Kirchheim.