1 Mit der Übernahme wäre Breuninger an zwölf Standorten vertreten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Modehändler Breuninger expandiert und kauft das Traditionshaus Konen mit Filialen in München und Luxemburg.

Stuttgart/München -

Das Stuttgarter Modehaus Breuninger übernimmt das traditionsreiche Münchner Kaufhaus Konen. Breuninger-Chef Holger Blecker sagte gegenüber dem „Münchner Merkur“, der Kaufvertrag sei bereits unterschrieben, es stehe aber noch die Genehmigung des Kartellamts aus. Die rund 700 Konen-Mitarbeiter wolle man weiter beschäftigen. „Wir brauchen so tolle Leute“, so Blecker. Zuerst hatte das Fachmagazin „Textilwirtschaft“ von der Übernahme berichtet. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

München ist schon lange Wunschstandort für Breuninger

Das aus der Kleiderfabrik Isidor Bach hervorgegangene und unter dem Namen Konen seit 85 Jahren etablierte Modehaus gehört zu den alteingesessenen Marken Münchens. Die Filiale an der Sendlinger Straße liegt wenige Gehminuten vom Marienplatz entfernt und umfasst 12 500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Zum Unternehmen gehört ein weiteres Modehaus in Luxemburg. In München steht es in Konkurrenz zu ebenfalls traditionsreichen Häusern wie Oberpollinger, Ludwig Beck am Rathauseck und Lodenfrey. München als Weltstadt und Luxemburg als internationale Destination seien „schon lange Wunschstandorte für Breuninger“, so Blecker. (StN)