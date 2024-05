ME/CFS-Tag in Esslingen: Tückische Krankheit im Fokus

1 Einmal im Monat treffen sich in der Selbsthilfegruppe ME/CFS Betroffene und Angehörige im Nürtinger Bürgertreff zu Gespräch und Austausch. Foto: Gaby Weiß

Die Esslinger Burg erstrahlt am Sonntag in kräftigem Blau. Damit macht auch die ehemalige Reichsstadt auf den internationalen ME/CFS-Tag aufmerksam, eine hochkomplexe Multisystem-Erkrankung. In Nürtingen gründete sich vor einem Jahr eine Selbsthilfegruppe.











So wie die Esslinger Burg werden am Sonntag, 12. Mai, weltweit viele öffentliche Gebäude ab Einbruch der Dunkelheit blau angestrahlt. Mit dieser Aktion machen am internationalen ME/CFS-Tag Betroffene und Angehörige auf der ganzen Welt auf die Myalgische Enzephalomyelitis in Verbindung mit einem Chronischen Fatigue-Syndrom, eine schwere neuroimmunologische Multisystem-Erkrankung, aufmerksam. In Nürtingen gibt es seit knapp einem Jahr eine Selbsthilfegruppe.