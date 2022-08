8 Fritzle feiert am Montagnachmittag in der Wilhelma Geburtstag – und auch VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle zählt zu den Gratulanten. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Seit 30 Jahren drückt der grüne Sympathieträger dem VfB schon die Daumen. Zum runden Geburtstag in der Wilhelma kamen viele Fans, der Vorstandschef – und auch drei Spieler aus dem Profikader.















Über die Jahrzehnte ist Fritzle längst zum unverzichtbaren Inventar des VfB Stuttgart geworden: Bei jedem Heimspiel sorgt das Maskottchen am Rande des Spielfelds für Stimmung und kommt vor allem bei den jüngsten Fans bestens an. Das war auch am Montag nicht anders, als das bekannteste Krokodil der Bundesliga in der Stuttgarter Wilhelma seinen runden Geburtstag feierte – und für jede Menge Selfies und Autogramme zur Verfügung stand.

Zu den Gratulanten zählten neben den rund 1000 anwesenden Kindern auch der Stuttgarter Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und drei Spieler aus dem VfB-Profikader. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Nachmittag in der Wilhelma. Viel Spaß beim Durchklicken.