7 Bildergeschichten, insbesondere über Superhelden, vereinen jung und alt. Foto: Roberto Bulgrin

Zum Marvel-Tag versammelten sich wieder Comic-Fans in der Sammlerecke in Esslingen. Doch worin liegt der Reiz der Geschichten über Marvel-Superhelden wie Spiderman, Hulk oder Iron Man?















Link kopiert

Ein eng anliegender Anzug in den Farben Rot und Blau mit einem Spinnenemblem auf der Brust – eines der wohl bekanntesten Kostüme der Comicwelt. Auch in der Pliensauvorstadt in Esslingen trifft man auf den Superhelden Spiderman, der zwar keine Bösewichte in der Innenstadt jagt, dafür aber als Schaufensterfigur zu sehen ist. Zum vom Panini-Verlag ausgerufenen Marvel-Tag sind am Samstag Comic-Fans in die Sammlerecke in der Esslinger Daimlerstraße gekommen. Schon bei der Ankunft wird klar, welche Strahlkraft Superhelden auf die Fans haben. Denn viele Autos auf dem Parkplatz stammen laut der Kennzeichen nicht aus dem Landkreis Esslingen.